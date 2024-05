Vice-presidente jurídico do Vasco da Gama detona SAF e 777 Partners

Nesta quinta-feira (2), o clima esquentou de vez no caldeirão do Vasco da Gama, em nova briga pública do clube associativo com a SAF gerida pela 777 Partners.

Em conversa com o ge, o vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal Sztajnbok, detonou o balanço da SAF publicado na última terça-feira (30).

“No português claro, estão enxugando gelo. Todo mundo sabe que essa estratégia não ataca a origem do problema. A dívida nunca será paga. Em resumo, a situação é péssima. E, pior, continua crítica considerando o aporte deste ano e o do ano que vem, que será o último. Mesmo assim, a Vasco SAF ainda continua no vermelho. Estamos muito preocupados com o futuro da Vasco SAF”, afirmou, antes de completar: