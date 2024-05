Tite admite desempenho ruim do Flamengo contra o Amazonas

“Não fizemos boa partida, tenho que assumir isso. Principalmente no contexto ofensivo criativo. Estivemos abaixo na capacidade de criação, finalização, na largura do campo. O que pode fazer é trabalhar. Quando há uma retomada de duas derrotas naturalmente o grupo sente. Com a grandeza e expectativa, sente. A retomada de atletas vai dar opção”, avaliou.

O Flamengo derrotou o Amazonas por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A atuação da equipe, entretanto, esteve abaixo do que o torcedor esperava. Aliás, abaixo até do que o técnico Tite tinha como expectativa. Após a partida, o treinador admitiu o mau desempenho do time e chamou para si a responsabilidade.

Tite agradece a Gabigol

O treinador admitiu também que cometeu um erro ao colocar Gabigol aos 18 minutos do segundo tempo em campo. O atleta não atuava há 66 dias por conta de suspensão. De acordo com Tite, Gabi não tinha condições de atuar por tantos minutos.

“Errei e agradeci a ele no vestiário. Ele não vinha treinando com o grupo nem jogando, mas me antecipei em colocá-lo porque o jogo pedia. Precisava trabalhar com dois atacantes. Além disso, tem toda essa mobilização, esse alto astral dele. Quando o Nico (de la Cruz) se queixou de dor na panturrilha, resolvi entrar com o Gabriel. Ele pode jogar com o Pedro e pode jogar de nove”, explicou.

Para Tite, a sequência de atuações abaixo do esperado decorre tanto dos desfalques – Cebolinha, Arrascaeta e Pulgar ainda não voltam sábado (4) contra o Bragantino, de acordo com o treinador – quanto da natural baixa na confiança do time à medida em que enfrenta dificuldades para conquistar as vitórias. Por conta disso, ressaltou que entende a insatisfação do torcedor, que proferiu hostilidades a ele e ao time.