São Paulo vence o Águia de Marabá de virada e encaminha classificação na Copa do Brasil

Tricolor joga com um a mais boa parte do jogo e busca resultado importante. Após título em 2023, São Paulo tenta o bicampeonato do torneio

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo deu grande passo para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de volta, aliás, o Tricolor poderá até perder por um gol de diferença que seguirá no torneio. Para o Águia, somente vitória por três de diferença serve, ou triunfo por dois gols de diferença, que levaria a disputa para os pênaltis.

O campeão vai em busca do bi. O São Paulo visitou o Águia de Marabá nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil 2024, e venceu o clube paraense por 3 a 1, de virada, no Mangueirão, em Belém. Os donos da casa saíram na frente com Wender, mas o Tricolor virou com dois gols de Juan e um de Luiz Gustavo.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram muito movimentados e com três gols. Antes dos gols, porém, a primeira grande chance tricolor saiu aos 17. Luiz Gustavo chutou da entrada da área e acertou a trave. No rebote, sozinho na risca da pequena área, Juan, com o gol aberto, acertou a trave também. A situação ficou pior para os donos da casa aos 30, quando Marcos Wander recebeu cartão vermelho. Ele acertou o rosto de Patryck com um chute acidental, e o juiz o expulsou após consulta ao VAR. Quatro minutos depois, entretanto, Wender acertou lindo chute de fora da área em sobra após cobrança de falta e abriu o marcador. O São Paulo, porém, reagiu rápido e empatou aos 36 e virou aos 40. Os dois gols foram de Juan, de cabeça, após cruzamentos pela direita, primeiro com Galoppo e depois com Erick.

Segundo tempo

A etapa final começou animada e com polêmica. Aos sete minutos, o árbitro foi novamente ao VAR revisar um possível pênalti em Michel Araújo, mas a decisão não foi das melhores para os são-paulinos. Afinal, o juiz pegou falta de ataque do uruguaio no defensor do Águia. O terceiro gol saiu aos 17, com Luiz Gustavo. Moreira fez boa jogada pela direita e tocou para o meio. A bola sobrou à feição para o volante, que encheu o pé e marcou um bonito gol na capital paraense. No fim, com o resultado positivo, o Tricolor administrou a vantagem e esperou o apito derradeiro para confirmar a vitória.

Sequência

Águia de Marabá e São Paulo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 22 de maio, pela partida de volta, no Morumbis. Antes, entretanto, os clubes seguem seus respectivos compromissos. No domingo o Tricolor encara o Vitória, pela Série A, enquanto o Águia joga na segunda-feira, contra o Fluminense-PI, pela Série D.