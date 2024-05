São Paulo tem retrospecto negativo atuando no Mangueirão

Tricolor tem mais derrotas do que vitórias atuando no palco da partida desta quinta-feira, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Águia de Marabá nesta quinta-feira (2), às 19h30, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para abrir vantagem no confronto, o Tricolor tenta superar a hostilidade do estádio Mangueirão, local onde o clube não tem um retrospecto positivo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O estádio já recebeu 11 jogos do Tricolor e costuma ser um ambiente hostil. Afinal, são três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com nove gols marcados e 13 gols sofridos no total. Um aproveitamento de 39,3%. Contudo, esta é a primeira vez que o São Paulo enfrenta o Águia de Marabá na história.

Ao longo de sua história o São Paulo disputou 15 jogos no Pará contra quatro equipes diferentes: Paysandu, Remo, Tuna Luso e Independente. Ao todo, são cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas. Entretanto, nem todos estes jogos aconteceram no Mangueirão. Aliás, o palco do jogo foi modificado alguns dias antes, já que o Zinho de Oliveira, estádio do Águia de Marabá, não atende aos requisitos da CBF para receber a partida. Nesta quinta-feira, a expectativa é de que o São Paulo consiga fazer o resultado com mais tranquilidade, já que terá pela frente um time com pouca tradição, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor tem a chance de melhorar seu retrospecto atuando no Mangueirão.