Rubão deixa o cargo de diretor de futebol do Corinthians

Rubão não resistiu a crise política dentro do Corinthians e acabou desligado do cargo de diretor de futebol nesta quinta-feira

A crise política do Corinthians teve mais um capítulo nesta quinta-feira (2). O diretor de futebol “Rubão” foi demitido do cargo. O motivo é o atrito com o presidente Augusto Melo.

Aliado do mandatário no começo da gestão, a sua forte personalidade gerou problemas nos bastidores. Nas últimas semanas, o presidente Augusto Melo afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol, o que colocou Rubão na mira para sair do clube.

Acabou a farra

Conhecido por falas polêmicas, em uma delas, o agora ex-dirigente se empolgou com o início de trabalho da gestão ao afirmar que “acabou a farra de Palmeiras e Flamengo”.