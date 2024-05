Paulinho destaca ansiedade em momento decisivo na Dinamarca

Ausência do lateral brasileiro coincidiu com baixa nos resultados do Midtjylland Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Paulinho vive a expectativa de retornar ao Midtjylland na reta final da Superliga Dinamarquesa. Recuperado de lesão muscular, o brasileiro ficou de fora dos últimos quatro jogos da equipe na liga nacional e deve estar à disposição no duelo contra o líder, Brøndby. Desse modo, Paulinho revela a ansiedade de voltar aos gramados e poder ajudar o Midtjylland na briga pelo título. Com a ausência do lateral nas últimas partidas, a equipe somou apenas uma vitória, um empate e duas derrotas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estou bem ansioso para voltar a jogar. Tive uma lesão, que não foi nada muito sério, mas que precisava de cautela para um retorno 100%. Mas, agora, está tudo certo. Estou recuperado e pronto para poder ajudar minha equipe com uma vitória no domingo contra o Brøndby”, afirmou o defensor.

Duelo direto A cinco rodadas do término da Superliga Dinamarquesa, o Midtjylland ocupa a terceira posição da tabela, com 52 pontos, quatro a menos que o Brøndby, que tem 56. Por isso, o lateral fala sobre a importância de conquistar uma vitória em casa, contra o líder, para manter viva a chance de sonhar com o título nacional: “Vai ser um jogo difícil. O Brøndby está quatro pontos na nossa frente, mas ainda tem bastante coisa a ser disputada. A gente sabe da importância de ter uma vitória em casa contra eles. Nessa reta final, todos os pontos que pudermos somar, principalmente contra adversários diretos, é de suma importância.” Atenção aos detalhes Em sua quinta temporada na Dinamarca e após 175 partidas disputadas, o brasileiro busca seu terceiro título com a camisa do Midtjylland. O jogador de 29 anos já disputou todos os torneios europeus pelo clube dinamarquês e tem no currículo os títulos da Superliga Dinamarquesa de 2019/20 e a Taça da Dinamarca de 2021/22.