Palmeiras x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tem duelo paulista pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta (2/5): Palmeiras x Botafogo. Este é o jogo de ida e será às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque. O Verdão tentará fazer valer seu favoritismo diante do tradicional rival para levar uma boa vantagem para o confronto da volta, que será em Ribeirão Preto.

A partida tem a cobertura da Voz do Esporte, que começa a sua transmissão bem antes, às 20h (de Brasília), com o tradicional esquenta que te informa sobre tudo o que rola com os dois rivais. O comando e também a narração é de Cesar Tavares.

O premiado Cesar Tavares será a voz na narração. Mas a cobertura contará, também, com os comentários de Paulo Carvalho e as reportagens de Luiz Gaspar. Assim, não deixe de conferir este Palmeiras x Botafogo de Ribeirão Preto com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar acima, a partir das 20h (de Brasília).