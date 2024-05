Palmeiras prepara mudanças para vencer Botafogo-SP e o cansaço

Com maratona de jogos e poupando poucos atletas, técnico Abel Ferreira deve promover um time 'misto' no Verdão no duelo da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão tenta abrir vantagem no confronto por uma vaga nas oitavas de final, mas terá outro adversário para superar além do time de Ribeirão Preto: o cansaço. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vice-campeão da Supercopa do Brasil e campeão do Campeonato Paulista, o Verdão disputou todas as partidas possíveis do calendário em 2024. O técnico Abel Ferreira já citou, em diversas entrevistas coletivas, que é necessário poupar alguns jogadores, mas o grau de importância dos últimos jogos tem tornado difícil essa missão. Contudo, o duelo contra o Botafogo-SP aparece como a chance perfeita de poupar alguns atletas.