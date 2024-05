Noite de Gabigol: veja como foi o retorno do camisa 10 ao Maracanã

Desde horas antes do início da partida, ainda do lado de fora do estádio, torcedores festejavam a volta do atacante

Apesar da atuação ruim do Flamengo na vitória por 1 a 0 diante do Amazonas, a noite de quarta-feira (1), no Maracanã, foi marcante por conta do retorno de Gabigol. Desde horas antes de a bola rolar até a saída do camisa 10 do estádio, todos os olhares estavam voltados para o atacante, liberado para jogar após o resultado do efeito suspensivo.

Com a partida marcada para as 21h30, os torcedores começaram a chegar no Maracanã por volta das 19h. Por todos os lados, rubro-negros vestindo a camisa 10 só falavam dele: o Predestinado.