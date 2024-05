Neto faz comparações entre jogadores do Corinthians e elogia grupo

Neto gostou da postura do Corinthians na vitória sobre o América-RN, em partida da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o América-RN, nesta quarta-feira (1/5), na Arena das Dunas, pela Copa do Brasil. Aliás, o triunfo agradou até mesmo o ex-jogador Neto, que costuma ser bastante crítico com as ações.

Em seu comentário na “Rádio Craque Neto”, o ex-jogador se mostrou contente com o rendimento da equipe e comparou a atuação de alguns atletas.