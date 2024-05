Luton Town x Everton: escalações e onde assistir

A reta final da Premier League promete muitas emoções. Nesta sexta-feira (3), Luton Town e Everton se enfrentam na partida de abertura da 36ª rodada, às 16h (de Brasília), no Kenilworth Road, em Luton. O duelo é crucial para os donos da casa, que ainda sonham com a permanência na elite do futebol inglês.

Como chega o Luton Town

Com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento ainda nesta rodada, o Luton Town precisa utilizar a vantagem de jogar em casa para somar os três pontos. A equipe atualmente está na 18ª posição com 25 pontos, com um a menos que o Nottingham Forest, concorrente direto na luta pela permanência.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton chega embalado após a grande vitória no clássico contra o Liverpool, que praticamente tirou o rival da briga pelo título da Premier League. Além disso, o clube conseguiu a permanência na elite da Inglaterra após um começo ruim de temporada e uma punição que tirou oito pontos do time nesta edição da Premier League.