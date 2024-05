Luiz Henrique diz que conversa no intervalo colocou Botafogo nos trilhos

Alvinegro começa em ritmo lento diante do Vitória, mas volta ligado para segundo tempo. Luiz Henrique revela teor de conversa com Artur Jorge

O Botafogo venceu o Vitória nesta quinta-feira e deu passo importante para se classificar na Copa do Brasil. Após o jogo, porém, o atacante Luiz Henrique afirmou que, depois de um primeiro tempo não tão bom, o grupo teve uma conversa no vestiário e que o técnico Artur Jorge reorganizou a equipe.

“Não fomos muito efetivos no primeiro tempo, mas conversamos com o mister para voltar mais fortes no segundo tempo, mais eficientes. Por isso voltamos mais fortes”, disse Luiz Henrique.