Luiz Gustavo celebra volta aos gramados pelo São Paulo: ‘Ajudar da melhor maneira’

Afastado dos gramados há dois meses e meio por contusão, Luiz Gustavo voltou com tudo no São Paulo. O volante, titular nesta quinta-feira, marcou um dos gols da vitória sobre o Águia de Marabá e falou sobre a recuperação. O jogador celebrou o gol, mas disse que o mais importante é ajudar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos aqui para ajudar o time, que é o principal. Sem dúvida, fiquei um período fora com uma lesão, hoje foi um jogo, momento de gratidão poder voltar depois de uma lesão um pouco complicada. Só agradecer ao São Paulo, pessoal da fisioterapia, doutores pelo trabalho muito bem feito. Doutor Márcio, que me ajudou e que está me dando a oportunidade de continuar jogando. Sou muito grato a Deus por tudo. O gol é consequência, ajudar o time. É continuar me preparando para os próximos desafios da temporada”, disse Luiz Gustavo.