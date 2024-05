Lazaroni lamenta lesões e enaltece vitória do Corinthians na superação

Auxiliar de António Oliveira, suspenso e fora da vitória sobre o América-RN, Bruno Lazaroni analisou a atuação do Corinthians na Arena das Dunas. O comandante do Timão afirmou que o resultado é importante, afinal o clube vem tendo problemas por lesões.

“Um momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição. Isso aí seria o ideal. Mas, infelizmente, a gente vive perdendo jogadores importantes, que poderiam ser utilizados no início ou até no decorrer da partida”, disse Lazaroni.