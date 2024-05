Hugo destaca boa fase no Botafogo e elogia Artur Jorge: ‘É muito estudioso’

Com "dedicação e profissionalismo", lateral-esquerdo é o líder de assistências do Botafogo nesta temporada Crédito: Jogada 10

Hugo é o líder de assistências do Botafogo em 2024 e está há 15 jogos consecutivos como titular. O lateral-esquerdo, dessa forma, acredita que vem evoluindo muito no profissional. O jogador destaca seu comprometimento e profissionalismo como chaves do sucesso. “Vejo que desde quando comecei como profissional eu venho a cada ano conseguindo melhorar em alguns segmentos e evoluindo de uma forma natural. Todo processo, para dar certo, tem que ter muita dedicação e profissionalismo. Da minha parte, isso jamais irá faltar”, disse Hugo ao “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Torcedores do Botafogo formam filas para comprar novo uniforme Trabalho de Artur Jorge no Botafogo Aliás, Hugo acredita que seu bom momento também está relacionado ao trabalho de Artur Jorge. O português está há pouco tempo no Rio de Janeiro, mas vem conseguindo resultados interessantes pelo clube. “Tenho gostando muito (do trabalho do treinador). O professor é um cara muito estudioso e sabe gerir muito bem um elenco. Seus treinamentos vem sendo proveitosos demais, mesmo com pouco tempo temos conseguido assimilar muita coisa do que ele pensa”, afirmou Hugo.