Fiorentina x Brugge: Onde assistir, escalações, arbitragem

Fiorentina e Brugge jogam nesta quinta-feira (2/5), um dos jogos de ida da fase semifinal da Liga Conferência, a terceira competição internacional em importância no futebol Europeu. O jogo será no Artemio Franchi, em Florença, às 16h (de Brasília). Os times buscam uma vaga à final, que será no dia 29 de maio, no Estádio Opap Arena, em Atenas. O rival será o vencedor de Olympiacos e Aston Villa, que também jogam a ida nesta quinta, na Grécia.

Onde assistir

A ESPN3 e o Star+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Fiorentina

A Fiorentina vem com força máxima. Além disso, a grande esperança está no bom momento do atacante Nicolas González, que terá parceria ofensiva com Christian Kouame e Andrea Belotti.