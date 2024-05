Filme sobre ídolo do Flamengo ganha prêmio no Cinefoot

A 14ª edição do Cinefoot, único festival de cinema dedicado ao futebol no Brasil, premiou uma obra focada em um ídolo do Flamengo. Trata-se do filme “Magro de Aço”, que recebeu a taça de melhor curta-metragem. Com a direção de Renato Martins, a produção conta a história de Ronaldo Angelim. Afinal, o zagueiro teve feito marcante ao alcançar a eternidade, já que foi o autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 2009, tornando-se o herói do rubro-negro do hexacampeonato no torneio.

