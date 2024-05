Filhos de Maradona vão à justiça e pedem exumação do corpo

No pedido, a “exumação dos restos mortais e a transferência em condições suficientes de segurança” têm objetivo de deixar o corpo em um mausoléu no bairro de Puerto Madero, no centro da capital.

A ideia, afinal, é aproximar os ídolos com o “povo argentino e cidadãos do mundo para que possam prestar homenagens”. Atualmente, o corpo do ex-atleta está no Cemitério em Bella Vista, em Buenos Aires. Na ocasião de sua morte, a cerimônia foi restrita e levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas, com velório que ocorreu na Casa Rosada, sede do governo.

Maradona morreu em 2020, aos 60 anos. Ele se recuperava de uma cirurgia por causa de um hematoma na cabeça após acidente doméstico. Aliás, oito profissionais de saúde, entre eles o cirurgião, serão julgados por homicídio com dolo eventual. Eles são acusados de não cumprirem com as responsabilidades e podem pegar pena de oito a 25 anos de prisão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.