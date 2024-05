Europa ou Palmeiras: qual deve ser o destino de Gabriel Jesus?

O nome do centroavante Gabriel Jesus ganhou espaço no noticiário do Palmeiras. O apresentador Benjamin Back afirmou que o Verdão vai trabalhar para repatriar o ídolo e animou a torcida com a informação.

Apesar de viver na Europa desde 2017, o retorno seria focado em disputar o Mundial de Clubes de 2025, torneio que o Palmeiras está garantido por vencer a Libertadores 2021.

Independente do desfecho de Gabriel Jesus, um retorno ao clube paulista dificilmente deve ocorrer no momento.