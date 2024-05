Estêvão marca nos acrescimos e Palmeiras vence o Botafogo-SP

Palmeiras sai na frente, perde diversas chances de ampliar, sofre empate nos acréscimos e faz o segundo gol no último lance do jogo

Com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, pode até empatar na partida de volta que conseguirá a classificação. Rony e Estêvão marcaram os gols alviverdes, enquanto Patrick Brey fez o gol da equipe do interior paulista.

O Verdão volta a campo domingo (5), fora de casa, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo joga apenas na próxima terça-feira (7), em casa, diante do Mirassol, pela Série B do Brasileirão. O jogo de volta entre as duas equipes pela Copa do Brasil acontece no próximo dia 22, em Ribeirão Preto (SP).

Primeiro tempo morno do Palmeiras

O Palmeiras tomou a iniciativa do jogo. Contudo, foi o Botafogo-SP que ameaçou primeiro. Aos nove miutos, Wallison recebeu em ótima posição, avançou sozinho, mas tentou encobrir Marcelo Lomba e desperdiçou grande oportunidade. O Palmeiras quase que imediatamente com Lázaro, que cabeceou para boa defesa de Michael.