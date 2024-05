Esposa de jogador brasileiro bate com Ferrari de R$ 1 milhão na Espanha

O atacante Dyego Sousa, do Alcorcón, da segunda divisão da Espanha, passou por um momento delicado na noite da última quarta-feira (1) e teve prejuízos. De acordo com informações do jornal espanhol ‘El Mundo’, a esposa do jogador, que testou positivo num exame de alcoolemia e não teve a identidade revelada, sofreu um acidente de carro. Na ocasião, ela bateu uma Ferrari em uma rotatória em Madri, mas não teve ferimentos graves e passa bem.

Dessa maneira, a esposa de Dyego Sousa será investigada por crime contra a segurança no trânsito. Além disso, um amigo do casal estava no banco de carona e tentou assumir a culpa do acidente, mas as câmeras públicas do local mostraram que era a mulher quem dirigia a Ferrari.

Ainda de acordo com as informações do jornal ‘El Mundo’, Dyego Sousa estava realizando o mesmo trajeto da Ferrari, mas em outro carro, e chegou ao local do acidente em instantes.