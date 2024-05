Destaque de Johnny na Europa pode garantir nova quantia milionária ao Inter

O Inter monitora o crescimento do meio-campista Johnny no futebol europeu. Especialmente pela possibilidade de o jogador assegurar nova quantia milionária ao clube gaúcho em nova transferência. Isso porque o volante já desperta o interesse de grandes clubes espanhóis como Atlético de Madrid e Barcelona. Graças ao seu bom desempenho no Real Betis com menos de seis meses em sua nova equipe. A informação do contato dos clubes de expressão é do jornal “Diario de Sevilha”.

Pessoas próximas ao volante confirmaram algumas sondagens de clubes, mas ainda sem a formalização de uma proposta. Vale destacar que, ainda segundo o veículo espanhol, o Borussia Dortmund e RB Leipizig, ambos da Alemanha, além de clubes da Premier League também fizeram consultas pelo atleta.