Defesa do Botafogo supera desconfiança e vira o jogo com a torcida

Gols no fim não apagam o brilho das últimas quatro partidas da dupla Bastos/Halter. Miolo de zaga muda da água para o vinho com Artur Jorge

Nos últimos quatro jogos, em dois, o Botafogo sofreu gols no fim. Qualquer torcedor alvinegro ficaria em pânico se não soubesse o contexto destas partidas. Antes de tudo, calma! A rede balançou somente quando o Glorioso já havia consolidado as vitórias: 5 a 1 sobre o Juventude e 3 a 1 sobre o Universitario (PER), ambas no Estádio Nilton Santos. São cochiladas que, comparadas à proporção mastodôntica de 2023, não doeram nada. Aliás, houve, sim, um pequeno mal-estar entre os simpatizantes do Mais Tradicional. Nada além de tímidos queixumes. Nesta quinta-feira (2), no Colosso do Subúrbio, a cozinha será colocada à prova, contra o Vitória, pelo jogo de ida da terceira fase desta edição da Copa do Brasil.

Outro receio da galera alvinegra era quando Halter e Bastos se perfilavam, juntos, na entrada do time titular em campo. Afinal, com a companhia de Gatito, Ponte, Marçal e Hugo, o Botafogo chegou à terceira maior média de gols sofridos entre os participantes desta Série A do Brasileirão. Mais um motivo forte para o torcedor visitar o cardiologista de plantão.

No entanto, com o técnico Artur Jorge, o cenário mudou. Os números e o desempenho são bem diferentes. O treinador acumula quatro vitórias consecutivas. Neste recorte de ascensão da Estrela Solitária, a defesa sofreu apenas dois gols, nas partidas já mencionadas. Em duas, portanto, a cozinha passou incólume e, sobretudo, livre das críticas. 1 a o sobre o Atlético-GO, no Engenho de Dentro, e 2 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã. Tudo com um treinador que forma as suas equipe a partir do ataque.