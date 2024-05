Copa do Brasil: CRB marca no fim, bate Ceará e larga na frente por vaga nas oitavas

João Neto anota o gol solitário no Rei Pelé, em Maceió. Times voltam a se enfrentar no dia 23, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, o CRB derrotou por 1 a 0 o Ceará na noite desta quinta-feira (2/5), no Rei Pelé, em Maceió, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, os alagoanos jogam por um empate no duelo da volta, que será no dia 23 deste mês, na Arena Castelão. O Vozão, por outro lado, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Em caso de triunfo cearense por um gol, a decisão sairá na disputa de pênaltis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogo Os donos da casa foram mais intensos na primeira etapa e tiveram boas chances. Na melhor delas, aos sete minutos, Rafael Ramos não cortou lançamento e a bola ficou para Léo Pereira, que se atrapalhou na tentativa de driblar o goleiro Richard. O Ceará até chegou no jogo pelo alto, mas não assustou a meta de Matheus Albino. O CRB, por sua vez, teve outra oportunidade com William Formiga, que cabeceou para fora na pequena área.