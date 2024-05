Com chuva de gols no primeiro tempo, Flamengo vence Botafogo de virada no Brasileirão Feminino

Com muitos gols e reviravoltas, Flamengo e Botafogo protagonizaram um clássico emocionante no Brasileirão Feminino. Com uma atuação de gala no primeiro tempo, as Meninas da Gávea venceram as Gloriosas de virada por 3 a 2 no Luso Brasileiro.

O Flamengo, dessa forma, subiu para nona colocação do campeonato, com 11 pontos conquistados. O Botafogo, por outro lado, ficou em 12° lugar, com sete.