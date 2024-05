Cláudio Castro fala sobre construção de estádio do Flamengo: ‘Que não prejudique o Maracanã’

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), esteve na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Amazonas, no Maracanã, nesta quarta-feira (1), pela Copa do Brasil. Em entrevista, o político falou sobre a possível construção de um novo estádio para o Rubro-Negro. Além disso, destacou que o estado necessita de mais uma arena para abastecer a quantidade de partidas do calendário do futebol brasileiro e sul-americano.

“Contudo, temos que ter cuidado para que o Maracanã não vire um novo Mineirão ou Pacaembu, que se tornaram verdadeiros elefantes brancos. Então precisamos ter um modelo de negócio que nos atenda e não prejudique o Maracanã, que é tão importante para o Rio de Janeiro”, acrescentou.

“O que pudermos ajudar, vamos ajudar, com certeza. No entanto, até o momento em que estamos fazendo a concessão do Maracanã, eu acho que seria até antiético da minha parte falar outra coisa. Qualquer time do Rio que precise de ajuda, vamos ajudar”, concluiu o governador.

Busca por novo estádio

Diante do atual cenário, o Flamengo tem trabalhado nos bastidores para tirar o novo estádio do papel. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim teve uma reunião com a prefeitura do Rio de Janeiro. O Rubro-Negro escolheu o terreno do Gasômetro, na região central do Rio de Janeiro, e deseja construir um estádio de 80 mil lugares.