Chelsea prepara oferta para contratar joia do Palmeiras

O Chelsea se prepara para entrar forte na disputa pela contratação do garoto Estevão, do Palmeiras. O time de Londres estaria disposto a enviar uma oferta de R$ 164 milhões fixos pelo jogador, com outros R$ 136 milhões em metas estipuladas. No total, os Blues podem desembolsar R$ 300 milhões pelo atleta do Verdão. A notícia foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aliás, esta não é a primeira vez que o Chelsea se interessa pela joia palestrina. No começo do ano, os ingleses chegaram a fazer uma oferta pelo meia-atacante, quando ele ainda estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, a proposta não agradou à diretoria do Palmeiras.