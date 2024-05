Carlos Miguel melhora seus números como titular do Corinthians

Goleiro Carlos Miguel fez o seu quinto jogo como titular do Corinthians na temporada 2024 e tem números positivos

Este foi o segundo jogo consecutivo do arqueiro como titular do Timão. Anteriormente, ele havia marcado presença na vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Na noite da última quarta-feira (1), o Corinthians foi até a Arena das Dunas, em Natal, e venceu o América-RN por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. O destaque foi o goleiro Carlos Miguel, que realizou boas defesas ao longo do confronto.

Além disso, o coletivo ganha um pouco mais de tranquilidade, pois as falhas do ídolo Cássio agitaram o ambiente do clube nas últimas partidas.

Jogos de Carlos Miguel

Nesta temporada, o goleiro participou de cinco duelos. No total, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. A única derrota veio justamente no Paulistão. Diante da Ponte Preta, o Corinthians foi derrotado e Carlos Miguel atuou os 90 minutos.

Nos outros confrontos, o goleiro participou da vitória em cima do São Bernardo (Copa do Brasil) e empate sem gols diante do Água Santa.