Campeão mundial com a Alemanha se torna bilionário como empresário

Podolski venceu o Mundial em 2014 com a equipe germânica e conquistou sucesso no empreendedorismo com suas lojas de sorvete e kebab

O atacante Lukas Podolski já deixou sua marca no futebol, já que fez parte do grupo da seleção da Alemanha, que venceu a edição de 2014 da Copa do Mundo. Apesar disso, ele não se contentou com o sucesso nas quatro linhas, aventurou-se como empreendedor e atingiu fortuna na casa do bilhão.

Isso porque o jogador investiu no ramo gastronômico, especialmente com lojas de sorvete e kebab, uma comida típica da Turquia. Seu primeiro empreendimento foi com a marca “Ice Cream United”, de sorvetes, em 2017. Um ano depois, quando estava no Japão defendendo o Vissel Kobe, ele decidiu apostar em um restaurante de kebab, a “Mangal Doner”.