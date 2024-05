Botafogo acorda no segundo tempo e bate o Vitória

Cinco vitórias seguidas e contando. Nesta quinta-feira (2), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo demorou para engrenar, mas manteve a boa fase ao derrotar o Vitória por 1 a 0, na estreia das duas equipes nesta edição da Copa do Brasil. Agora, o líder do Brasileiro volta as atenções para o Bahia, no domingo (5), no Colosso do Subúrbio, pela quinta rodada do Nacional.

Em vantagem após o jogo de ida da terceira fase, o Glorioso, agora, joga por um empate em Salvador, no dia 21 deste mês, no Barradão. Ao Rubro-Negro, só restam triunfos por dois gols de diferença para chegar às oitavas da Copa do Brasil. Se vencer por um, a série vai para os pênaltis.

Botafogo não chega com perigo nenhuma vez

O Botafogo não parecia que estava jogando em casa. Afinal, além de não ter a bola, viu o Vitória, bem mais descansado, ser mais agressivo na etapa inicial. O Leão chegou na área adversária sempre em bom número. Porém, não conseguiu fazer John trabalhar. A defesa alvinegra, ao menos, mostrou-se mais atenta do que o ataque, setor inexistente em 45 minutos. A torcida, impaciente, vaiou.