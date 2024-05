Atraso no balanço associativo do Vasco coloca Pedrinho e Salgado em rota de colisão

Presidente responsabiliza grupo de Jorge Salgado por diminuir o número de funcionários do financeiro do clube. Ex-mandatário rebate atual gestão

Os bastidores do clube associativo do Vasco seguem quente nas últimas semanas. Afinal, a gestão do presidente Pedrinho ainda não publicou o balanço de 2023. A Lei Geral do Esporte impõe um prazo até o dia 30 de abril para a divulgação dos demonstrativos financeiros, e tal atraso pode gerar possíveis penalidades para o mandatário.

Dessa forma, Pedrinho responsabilizou o grupo de Jorge Salgado por diminuir o número de funcionários do financeiro do clube. Em nota oficial, a direção cruz-maltina afirmou que o ato teria dificultado a obtenção de informações e documentações para elaboração do balanço.