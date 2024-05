Após vitória, Diogo Barbosa defende Diniz no Fluminense: ‘Tudo cai nele’

“Quando as coisas não acontecem, parece que tudo cai em cima dele. Isso é perigoso. Mas a gente está trabalhando. É uma certeza que a torcida pode ter. Sou mais velho, passei por muitos lugares e o Fluminense é o time que mais treinei na carreira”, completou.

Foco na sequência da temporada

O jogador concorda que rendimento ainda está abaixo do ideal, porém ressaltou que o triunfo sobre a Bolívia Querida eleva a confiança do elenco. O jogo de volta acontece no dia 22 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. No sábado (4), o Tricolor segue no Espírito Santo, onde enfrenta o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vitória que nos traz confiança. Era o resultado que a gente precisava para a nossa sequência. Não atingimos o nível que a gente pode jogar. Mas estamos trabalhando para chegar no melhor nível de jogo. Estamos em busca disso. Resultado importante. Sábado tem mais um jogo difícil pelo Brasileiro e precisamos voltar a vencer – analisou.