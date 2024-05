Ángel Di María recebe sondagem do Inter Miami

Equipe que já conta com nomes estelares como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, o Inter Miami segue pensando grande. E o próximo alvo, dentro dessa linha de raciocínio, é Ángel Di María.

De acordo com informação do portal TyC Sports, o clube que milita na Major League Soccer (MLS) estabeleceu o primeiro contato com o entorno do atleta de 36 anos de idade que, atualmente, joga no Benfica.