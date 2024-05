Águia de Marabá x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Na noite desta quinta[ (2/5), o Águia recebe o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo às 19h30 (de Brasília) não será em Marabá, a cidade dos mandantes. Mas em Belém, no tradicional estádio Mangueirão. Para o São Paulo, uma vitória o deixará às portas da classificação para a próxima fase. Mas os donos da casa esperar um bom resultado e, assim, manter o duelo em aberto para a volta em São Paulo. A Voz do Esporte transmitirá esta partida a partir das 19h30 (de Brasília), iniciando com o seu tradicional pré-jogo com todas as informações que você precisa saber. Números, história, situação dos times, escalação. E com a bola rolando, Aldo Luiz está na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.