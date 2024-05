Ypiranga, da Série C, vira jogo contra o Athletico-PR nos acréscimos

Equipe gaúcha, que disputa a terceira divisão Brasileiro, perdia o jogo pela Copa do Brasil até os 50 minutos do segundo tempo

Com uma virada espetacular nos acréscimos, o Ypiranga venceu o Athletico-PR por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os gols da partida foram, em suma, de Canobbio, para o Furacão, e Matheus Anderson e Fabrício para os canarinhos.

Com o resultado, os gaúchos jogam pelo empate na partida de volta, no próximo dia 22. na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Ypiranga, ademais, volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, diante do Náutico, pela Série C. O Athletico, todavia, joga pela Série A, domingo (5), recebendo o Vasco.