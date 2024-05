Vasco segura empate sem gols contra Fortaleza na Copa do Brasil

Gigante da Colina suporta pressão na Arena Castelão e vai definir vaga para as oitavas de final no Rio de Janeiro

O Vasco sofreu, mas segurou o empate sem gols diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da pressão dos donos da casa na Arena Castelão, o Cruzmaltino leva um resultado positivo para decidir a vaga nas oitavas de final no Rio de Janeiro. Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio. Em caso de novo empate, desta vez com mando de campo do time carioca, a decisão será nos pênaltis.

Em meio a uma crise dentro e fora de campo, o Vasco conquistou um resultado positivo e segue vivo na Copa do Brasil. O time foi comandado pelo técnico Renato Paiva, comandante da equipe Sub-20. Isto porque, após a demissão de Ramon Díaz, o executivo de futebol, Pedro Martins, procura um novo treinador para o Cruzmaltino. O meia Payet não viajou com o elenco e desfalcou o time nesta quarta-feira.

Agora, o clube de São Januário vira a chave e começa a pensar no jogo contra o Athletico-PR, no domingo (5), às 16h, em Curitiba. O Vasco somou apenas três pontos nas três primeiras rodadas e abre a zona de rebaixamento no Brasileirão.