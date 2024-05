Vasco justifica atraso em divulgação de balanço financeiro

Por outro lado, o clube associativo se manifestou também e informou que a demora se deu por desacordos com a SAF. Veja a seguir o pronunciamento do clube de São Januário.

O Vasco divulgou o balanço financeiro de 2023. O relatório apontou aumento das receitas brutas, que totalizam R$ 364 milhões, e prejuízo de R$ 123 milhões no ano passado. O documento, afinal, foi divulgado pela SAF do clube cruz-maltino .

Nota do Vasco associativo

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica o atraso na publicação do balanço financeiro do clube, ano referência 2023, gestão Jorge Salgado. Gostaríamos de esclarecer os motivos que levaram a esta situação, visando a transparência e o respeito aos nossos sócios e torcedores.

A diretoria administrativa da gestão Jorge Salgado reduziu drasticamente o departamento financeiro do clube após a migração do futebol para a Vasco SAF, resultando na terceirização total de suas atividades financeiras e contábeis. Infelizmente, esta transição acarretou transtornos significativos para a obtenção de informações e documentações necessárias para a elaboração do balanço, tendo em vista que não houve, por parte da administração Jorge Salgado, a gestão diligente e efetiva nestes processos desde então. Além disso, a precariedade dos controles e processos internos do clube, especialmente no que se refere a administração dos passivos contingentes realizada pelos escritórios de advocacia terceirizados e à movimentação do conta corrente com a Vasco SAF, prejudicou imensamente a realização dos trabalhos.

Diante destes desafios e do inegociável compromisso com a qualidade e fidedignidade das informações, tornou-se impossível cumprir o prazo estabelecido para a publicação do balanço financeiro. Reconhecemos que este atraso é inaceitável e entendemos a importância da transparência e responsabilidade na divulgação das informações financeiras e contábeis.