Vasco anuncia Pedro Martins como novo executivo de futebol

Formado em Administração e com MBA pela Universidade de Liverpool, Pedro Martins iniciou a carreira trabalhando no Athletico-PR e acumulou também passagens por Olé Brasil e Queens Park Rangers (ING).

Ao longo de sua trajetória, contribuiu com o planejamento e desenvolvimento de projetos no Athletico-PR, como gestor de departamento de informação do futebol, na Ferroviária de Araraquara como Diretor de Futebol e na Vice-Presidência de Competições da Federação Paulista de Futebol. Em janeiro de 2022, convidado por Ronaldo, liderou o projeto desportivo da SAF do Cruzeiro, onde estava até o último mês.

O dirigente chega, então, para ser o quarto diretor de futebol da Era SAF no Vasco. Antes dele, Carlos Brazil, Paulo Bracks e Alexandre Mattos haviam ocupado o cargo. Mattos ficou apenas 101 dias – entre dezembro de 2023 e março de 2024.