São Paulo fecha preparação para duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo encerrou nesta quarta-feira (1º de maio) a preparação para o duelo contra o Água de Marabá, nesta quinta (2), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida, que será realizada às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, marca a estreia do Tricolor Paulista na competição.

James será poupado no São Paulo

Entre os jogadores que será poupado por Zubeldía está James Rodríguez, que não viaja com o elenco para Belém. Além do colombiano, não viajam por conta de problemas médicos o lateral-direito Rafinha (fratura na fíbula esquerda), o lateral-esquerdo Welington (lesão no ligamento do tornozelo direito), os atacantes Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), o Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e o volante Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

