São Paulo alcança feito inédito na temporada

Sistema defensivo do São Paulo apresentou melhora nos últimos três jogos e não foi vazado pelos adversários

Na última segunda-feira (29), o São Paulo recebeu o Palmeiras no MorumBIS e empatou sem gols, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Com o intuito de melhorar a equipe, a comissão técnica festejou mais um jogo sem ser vazado.

Desde a saída do técnico Tiago Carpini, o São Paulo não sofreu mais gols. No total, foram três duelos (Atlético-GO, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras) em que a zaga do Tricolor saiu de campo zerada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zaga com Tiago Carpini

Criticado por causa da falta de evolução em campo, a zaga era um ponto fraco do ex-técnico e a torcida cobrava uma melhora no posicionamento dos atletas.