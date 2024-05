Santos deve ter reforços à disposição contra o Guarani

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Guarani, na próxima segunda-feira (6), às 21h, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E para esta partida, o técnico Fábio Carille deve ganhar a opção dos reforços recém-chegados no clube.

Isso porque os meias Patrick e Serginho têm trabalhado normalmente com o restante do elenco e agora vivem com a expectativa de, enfim, serem relacionados no Peixe. Existe uma grande possibilidade da dupla estar no banco de reservas, no embate contra o Guarani.