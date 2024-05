Sampaio Corrêa x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em São Luís, no Maranhão, nesta quarta-feira (1/5), às 16h, o Fluminense faz a sua estreia na Copa do Brasil-2024 visitando o Sampaio Côrrea. Os times buscam um bom resultado, pois estão apenas em posições intermediárias no Brasileirão (Sampaio 14º na Série B; Flu em 16ºna Série A). A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida e inicia a transmissão às 14h30 com o seu tradicional pré-jogo, com as informações das equipes. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na cobertura.

João Miguel Lotufo está nos comentários de Sampaio x Flu. Já as reportagens ficam com o irreverente Rafael Esgrilis, prêmio Aceesp de 2023 como melhor reporter esportivo. Para companhar a partida, é só clicar acima.