SAF do Vasco divulga detalhes do balanço financeiro da última temporada

Em meio à crise na temporada, com a goleada para o Criciúma, a SAF do Vasco divulgou o balanço financeiro referente a um ano completo, no caso de 2023. Assim, de acordo com o relatório, o clube teve aumento das receitas brutas, que totalizam R$ 364 milhões. Por outro lado, apresentou um prejuízo de R$ 123 milhões.

Dessa forma, o aumento na receita bruta em 170% é a maior desde 2016, sendo duas vezes maior que a do balanço referente ao ano de 2022 (R$ 135 milhões). No entanto, o prejuízo apresentado é em virtude do aumento nos gastos operacionais, que retratam diretamente os investimentos realizados no elenco.