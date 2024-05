Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão encara a Pantera nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão estreia na competição e vai em busca do seu quinto título. Já a Pantera eliminou Nova Venécia e Anápolis para chegar nesta fase do torneio e agora tenta surpreender o Alviverde nos seus domínios para abrir vantagem no confronto. O duelo de volta acontece no dia 23 de maio, em Ribeirão Preto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere