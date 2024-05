Palmeiras goleia Atlético-GO e permanece 100% no Brasileirão Sub-20

Palmeiras mostrou a sua força diante do Dragão e manteve a sua liderança de forma isolada no torneio nacional

Nesta quarta-feira (1), o Palmeiras goleou o Atlético-GO por 5 a 0, no Estádio Pedro Ludovico, em Goiânia. O resultado deu ao Verdão a liderança isolada com 15 pontos e 100% de aproveitamento na competição nacional. O Dragão é o 17º colocado, com 4 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Atlético-GO busca a sua recuperação diante do Red Bull Bragantino. O Palmeiras visita o São Paulo e disputa o Choque-Rei.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como foi o jogo

Líder da competição, o Palmeiras impôs seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais, porém só abriu o marcador na casa dos 33 minutos com Luis. Pouco depois, Allan aumentou a vantagem e Luighi, aos 48 minutos, enterrou qualquer reação do Atlético-GO.