Palmeiras defende tabu de 10 anos contra o Botafogo-SP

Verdão encara o time de Ribeirão Preto nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

A última vez que o Palmeiras perdeu para o Botafogo-SP aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2014. Na ocasião, o time do interior venceu por 3 a 1, com gols de Mike, Camilo e Marcelo Macedo. O chileno Valdívia descontou para o Verdão. Desde então, são oito jogos entre as equipes, com sete vitórias Alviverde e um empate.

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão aposta na força da sua casa para largar na frente por uma vaga nas oitavas de final. Para isso, a equipe aposta em um tabu de 10 anos sem perder para o time de Ribeirão Preto.

Se fomos lembrar a última derrota do Palmeiras, em seus domínios, para o Botafogo-SP, o jejum é ainda maior. Afinal, o revés aconteceu no Campeonato Paulista de 1985. Derrota por 2 a 1.

Aliás, as equipes já se enfrentaram nesta temporada. Em partida realizada na Arena Barueri, o Palmeiras venceu por 1 a o, com gol de Rony. O triunfo garantiu o Verdão no primeiro lugar da classificação geral do Campeonato Paulista, onde se consagraria campeão logo depois.

Agora, em um jogo de mata-mata, o Palmeiras aposta na força do seu torcedor e da sua casa para abrir vantagem no embate. O jogo de volta está marcado para o dia 23 de maio, às 19h30, em Ribeirão Preto, O vencedor garante uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.