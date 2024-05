Pablo Maia passa por cirurgia e inicia processo de recuperação

Volante machucou o tendão da coxa esquerda antes do clássico contra o Palmeiras e deve voltar apenas no segundo semestre

O volante Pablo Maia passou por cirurgia, nesta quarta-feira (01), para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. De acordo com o São Paulo, a cirurgia foi um sucesso e o jogador vai iniciar o processo de recuperação nos próximos dias para voltar às atividades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele sofreu a lesão no último treinamento antes do clássico com o Palmeiras. A tendência é que o volante volte apenas no segundo semestre. Pablo Maia deve ficar fora de todo o restante da fase de grupos da Libertadores e nos próximos confrontos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.