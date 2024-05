Neymar é processado por homem desempregado que perdeu todo dinheiro

Inicialmente, Erick Amaro Pinheiro Paiva estava desempregado e decidiu jogar todas as suas economias, cerca de R$ 62 mil, em casas de apostas, entre elas a Blaze. A ideia dele era ampliar o dinheiro, mas perdeu todo o montante.

Neymar constamente tem seu nome envolvido em alguma polêmica . Mas essa é bastante curiosa. O atacante brasileiro é alvo de um processo movido por um homem desempregado que alega ter perdido todo o dinheiro por causa do atleta.

A “vítima” disse que foi influenciada por Neymar. Ele contou que via nas redes sociais promessas de ganho de dinheiro sem sair de casa.

Além do atacante do Al-Hilal, Paiva também incluiu no processo o Youtuber Felipe Neto e os influenciadores Jon Vlogs, Juju Ferrari e Nanna Chara. Todos esses, aliás, recomendavam a Braze.

Ele também colocou no processo outras empresas, como a Okto Pagamentos, Pagsmile e Luxpag, todas empresas de apostas.