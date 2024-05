Neto detona antigas gestões do Corinthians: ‘Qual a moral que vocês têm?’

Aliados de Andrés Sanchez pediram investigação no Corinthians e no contrato de patrocínio máster, algo questionado por Neto

Aliás, o apresentador da “TV Bandeirantes” criticou os antigos presidentes do Timão e perguntou qual moral eles têm para falar do atual mandatário.

Sem papas na língua, o craque Neto criticou de maneira forte as últimas gestões do Corinthians, após questionamentos ao então presidente Augusto Melo pelo contrato com a VaideBet .

“A Renovação e Transparência quer saber o contrato da VaideBet, mas, espera aí. Qual é a moral que vocês têm? Vocês devem mais de R$ 200 milhões para mais de seis pessoas! O maior patrocínio do futebol brasileiro é do Corinthians. Eu quero saber por que o Corinthians deve para essas pessoas!”, disparou Neto.

Afinal, as críticas de Neto aconteceram após Andrés Sanchez e seus aliados entrarem com pedido de investigação sobre o novo patrocínio máster do Corinthians. A oposição, aliás, está atenta a um possível pedido de impeachment do presidente Augusto Melo.

