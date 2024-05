Na volta de Gabigol, Flamengo vence. Mas não convence

Gabi entra aos 19 da etapa final, mas faz jogo discreto. Pedro garante o Magro 1 a 0 do Fla sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil

No jogo que marcou o retorno de Gabigol – após 36 dias afastado, graças a efeito suspensivo por decisão do CAS de sua penalidade pelo controle de dopagem por insubordinação – o Flamengo venceu por 1 a 0 o Amazonas nesta quarta-feira (1/5). O jogo, no Maracanã, foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Gabigol entrou aos 19 da etapa final, quando o jogo já estava 1 a 0, gol de Pedro. O ídolo teve atuação discreta, mas sempre ovacionado pela torcida. No geral, o Rubro-Negro fez partida de pouca eficácia ofensiva. Mereceu vencer e não viu o rival oferecer grande perigo. Mas o futebol foi bem abaixo do que a torcida esperava. Dessa forma, tome vaia.

Com o triunfo, o Flamengo jogará pelo empate o jogo da volta, dia 22/5, em Manaus. Caso perca por um gol, decisão por pênaltis. Se o Amazonas vencer por dois ou mais gols, é o time do Norte do país que avançará de de fase.

